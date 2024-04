Hernan elege time ideal da final do Paulistão com sete palmeirenses; veja

O colunista do UOL André Hernan montou seu time ideal dos finalistas do Paulistão.

O que aconteceu

Hernan participou do quadro "cara a cara" e escolheu entre um jogador do Santos e um do Palmeiras para cada posição. Os dois times entram em campo no domingo (7), às 18h, no Allianz Parque, para o jogo de volta da decisão — o Peixe tem a vantagem do 1 a 0 na ida.

O colunista elegeu sete palmeirenses no time ideal. Foram eles: o goleiro Weverton, o lateral direito Marcos Rocha, o lateral esquerdo Piquerez, os meio-campistas Aníbal Moreno e Raphael Veiga, e os atacantes Endrick e Flaco López.