Argentino é chamado de 'macaco', e Espanhol tem mais um caso de racismo

Imagem: Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images

Marcos Acuña, lateral argentino do Sevilla, foi alvo de insultos racistas na partida contra o Getafe, nesta tarde, pelo Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Acuña foi chamado de "macaco" aos 15 minutos do 2º tempo por torcedores do Getafe que foram ao estádio Alfonso Pérez. A informação é do jornal espanhol Relevo.

O árbitro Iglesias Villanueva relatou na súmula os insultos a Acuña após ser avisado pelo próprio jogador. O jogo ficou paralisado por cerca de dois minutos e meio, e os insultos não voltaram a acontecer.