Santos x Bragantino: veja onde assistir e horário da semifinal do Paulistão

A partida será a primeira do Peixe como mandante na Neo Química Arena. O acordo com o Corinthians foi fechado ao longo da última semana e este será o segundo jogo do time na capital paulista neste ano — o Santos enfrentou o São Bernardo, na fase de grupos, no MorumBis.

Classificação e jogos Paulista

O Red Bull Bragantino passou pela Inter de Limeira nas quartas de final. Líder da sua chave, o Massa Bruta não teve dificuldades e despachou o adversário com uma vitória por 3 a 0.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Guilherme, Pedrinho e Julio Furch. Técnico: Fábio Carille

Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Eduardo Sasha; Helinho, Vitinho e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

Santos x Bragantino -- Semifinal do Campeonato Paulista

Data e horário: 27 de março de 2024, às 20h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Transmissão: CazéTV (YouTube) e pelo Paulistão Play (pay-per-view)