Raniele conta emoção com ida ao Corinthians após rodagem: 'Roí muito osso'

O volante Raniele falou sobre o sentimento de chegar no Corinthians aos 27 anos após ter rodada o futebol nacional.

O que aconteceu

O meio-campista chegou ao clube nesta temporada e conquistou espaço rapidamente. Vindo do Cuiabá, o camisa 14 se firmou entre os titulares, só não atuou em uma partida e caiu nas graças da torcida por sua dedicação em campo.

O meio-campista brincou que "roeu bastante osso" até defender o Alvinegro paulista. Natural de Baixa Grande, na Bahia, ele começou a carreira no Fernandópolis e passou por outros nove times antes de fechar com o clube do Parque São Jorge — como Ferroviária, Taubaté, Portuguesa, Botafogo-SP e Bahia.