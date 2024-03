Atlético-MG perde para o América, mas vai à final do Mineiro com Cruzeiro

As finais do Mineiro acontecem em dois sábados. O jogo de ida será no dia 30 de março, após a Data Fifa. Já a volta acontece em 6 de abril. O adversário é o Cruzeiro, que tem a vantagem do empate.

Classificação e jogos Mineiro

O América ficou inconformado com o árbitro no fim do jogo. Os jogadores cobraram porque recuperaram a bola na intermediária e teriam mais um ataque. Um grupo chegou a ir para cima do árbitro liderados por Benítez, que foi expulso, e policiais correram para o gramado para proteger o trio de arbitragem.

O primeiro jogo foi 2 a 0 para o Atlético. O América teve a segunda melhor campanha da fase de classificação do campeonato.

O gramado do estádio não estava bom. O Independência recebeu um evento na última semana e, por isso, não apresentou as melhores condições.

Como foi o jogo

O América começou o jogo pressionando bastante e teve resultado. Brenner abriu o placar logo no início e deu esperanças ao Coelho da virada. Marcando pressão, os donos da casa foram tirando as opções do Atlético na construção das jogadas. O Galo apostou em bolas longas, mas não teve muito sucesso.