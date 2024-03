Palmeiras contrata pouco? Clube acelerou gasto com contratações em 2023

Na era Abel Ferreira, tornou-se comum ouvir de torcedores do Palmeiras a reclamação que o clube contrata pouco. No entanto, a realidade não é bem assim, mostrou o colunista Rodrigo Mattos no quadro "Finanças do Esporte", no De Primeira.

No ano passado, o Palmeiras gastou com contratações quase R$ 45 milhões a mais do que em 2022, um aumento superior a 40%. Contando com o pagamento de luvas, o clube investiu na compra de jogadores quase tudo que arrecadou em vendas no mercado, destacou Mattos.

Além disso, o Palmeiras aumentou sua despesa em consonância com o aumento da receita. Em 2023, o clube arrecadou cerca de R$ 50 milhões a mais em relação ao ano anterior. O gasto subiu na mesma medida, mantendo o equilíbrio no caixa.