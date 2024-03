Inter vence com 2 de Valencia e segue na Copa do Brasil em jogo de estreias

Jogadores do Internacional comemoram gol marcado contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil Imagem: Ricardo Duarte/Internacional

Os defensores viraram protagonistas no final do primeiro tempo. Maicon foi herói do Nova Iguaçu duas vezes ao salvar finalizações de Maurício e Alan Patrick em cima da linha. Pelo lado do Colorado, Robert Renan, do mesmo jeito, evitou o que seria o empate dos cariocas em um chute de Emerson Carioca.

O primeiro tempo também ficou marcado pelo clima quente em campo. Wanderson se estranhou com Bill após uma chegada do jogador do Nova Iguaçu e também protagonizou um puxão que rasgou a camisa de Lucas Campos. O atacante do time carioca, por sua vez, também causou problemas após uma entrada mais forte em Renê.

A segunda etapa começou melhor para o Nova Iguaçu. A equipe carioca levou perigo ao gol defendido por Anthoni em um chute de Bill após erro de Fernando.

A vida do Internacional ficou mais fácil após a expulsão de Igor. O meio-campista do Nova Iguaçu recebeu o segundo cartão amarelo após falta em Aránguiz. Com um a mais, não demorou muito para Enner Valencia receber de Bustos e, livre na área, completar para o gol.