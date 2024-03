Sport leva oito jogos de portões fechados por ataque a ônibus do Fortaleza

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Sport com oito jogos de portões fechados, após torcedores atacarem o ônibus do Fortaleza, por ocasião de jogo da Copa do Nordeste. A pena será paga em competições organizadas pela CBF.

O que aconteceu

Enquanto o Sport cumprir a pena como mandante, também não terá direito à carga de ingressos nos jogos como visitante.

O clube pernambucano ainda foi multado em R$ 80 mil, ao ser enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).