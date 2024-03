Arsenal x Porto: onde assistir ao jogo de volta da Liga dos Campeões

Os ingleses foram os primeiros colocados do Grupo B, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Já o clube português ficou com a segunda posição do Grupo H, com 12 pontos, mesma pontuação do Barcelona, que como venceu os dois confrontos entre as equipes, ficou com o primeiro lugar.

.Caso o placar agregado termine empatado, a disputa vai para a prorrogação e, se o empate persistir, o jogo vai para os pênaltis.

Prováveis escalações:

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Kiwior (Zinchenko); Declan Rice, Jorginho e Odegaard; Saka, Gabriel Jesus e Kai Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso e Wendell; Alan Varela, Nico González, Francisco Conceição, Pepê e Galeno; Evanilson. Técnico: Sérgio Conceição.