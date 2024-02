Tite cita pressão no Flamengo e diz: 'Se não ganhar, não estarei técnico'

Tite elogiou o Flamengo após a vitória sobre o Botafogo e falou sobre o time superar a pressão. A torcida protestou em alguns momentos antes do gol de Léo Pereira.

Manteve a consistência, o nível de concentração que é difícil com as pressões e necessidade do resultado que a grandeza do Flamengo requer. Sei que se não ganhar, não estarei técnico do Flamengo. Sei bem disso, mas sei também que existe um processo para a evolução. A primeira bola do jogo é significativa, o Pedro já finaliza de meia distância. Está trabalhando nesse sentido. Em uma crítica colocada na imprensa diz que o Flamengo ano passado perdeu muito. Desde 2015 não perdia tanto. Coloquei para os atletas que é legal ganhar sete, mas não pode perder quatro. Tem que ter um equilíbrio maior. Perder menos. Isso é uma equipe equilibrada.

O que mais ele falou

Temporada: "É difícil falar sobre o contexto todo. Só vou falar do jogo. Uma equipe que teve domínio e controle total no segundo tempo. Mereceu vencer. No primeiro tempo o Botafogo teve momentos pela qualidade que tem, mesmo assim neutralizadas. Persistência, resiliência e vai até o final são palavras fáceis, mas é difícil fazer em campo. A equipe teve um nível de concentração alto com atletas que entraram e proporcionaram inclusive essa vitória."