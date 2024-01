'Cássio e Mano tiraram pino da granada no Corinthians', diz Danilo Lavieri

Danilo Lavieri comentou no UOL News Esporte as declarações de Cássio e Mano Menezes após a derrota para o Ituano, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O colunista disse que as falas evidenciam que o extracampo está interferindo no trabalho da comissão técnica e atletas.

Granada sem pino: "A derrota para o Ituano é a menor das coisas que acontece hoje no Corinthians. Esse desabafo, ele acaba vindo no momento que o dia a dia já deve estar bem ruim para que, no segundo jogo do Campeonato Paulista, os caras abrirem essas declarações. Eles pegaram o pino da granada, tiraram e jogaram na mão do Augusto Melo sem o pino. Augusto não pode deixar cair senão vai estourar.

Pressão: "É bem grave o que acontece no Corinthians. É uma situação muito complicada. Falar a palavra crise é uma palavra muito forte, mas deu para ver que os caras estão insatisfeitos. Muitas vezes quando a gente cobre o clube, a gente ouve 'não, essas coisas de diretoria, de política, nem chega no campo'. Agora, aparentemente, chegou e chegou forte no Corinthians. E não é só uma questão só política. Está atrapalhando os jogadores. Para o Cássio, do tamanho que ele tem, atacar a diretoria, Mano Menezes falar que precisa de reforços, é um negócio complicado. Se Augusto, já estava sentindo a pressão por parte da torcida, de aliados, opositores, agora ele sabe que o grupo também está cobrando muito".