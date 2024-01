Fulham x Liverpool: onde assistir à semifinal da Copa da Liga Inglesa

Caso o Fulham vença hoje por um gol de diferença, a vaga na final será definida nos pênaltis. Não há prorrogação na Copa da Liga Inglesa, e os gols fora de casa não são utilizados como critério de desempate.

O Liverpool terá os desfalques de Alexander-Arnold, Matip, Tsimikas, Thiago, Szoboszlai e Salah, todos machucados, e de Endo, com a seleção japonesa. A boa notícia para os Reds é o retorno de Robertson. O lateral esquerdo está recuperado de deslocamento no ombro e viajou com a delegação, mas pode ser preservado inicialmente.

Maior campeão da Copa da Liga, o Liverpool busca seu décimo título na competição. Já o Fulham sonha com um título inédito. O clube londrino nunca chegou a uma final, e a atual campanha já é a melhor de sua história.

Prováveis escalações

Fulham: Leno; Castagne, Adarabioyo, Diop e Robinson; Reed, Palhinha e Andreas Pereira; Decordova-Reid, Raúl Jiménez e Willian. Técnico: Marco Silva

Liverpool: Kelleher (Alisson); Bradley, Konaté, Van Dijk e Gomez (Robertson); Mac Allister, Elliott e Jones (Gravenberch); Gakpo, Diogo Jota e Darwin Núñez. Técnico: Jürgen Klopp