'Péssima notícia para o Fluminense', diz Mattos sobre árbitro da final

O colunista Rodrigo Mattos analisou no UOL News Esporte que a escolha do colombiano Wilmar Roldán para apitar a final da Libertadores é uma péssima notícia para o Fluminense.

Eu acho um árbitro permissivo com entradas mais duras, o que é péssima notícia para o Fluminense, ele costuma permitir esse jogo pegado, de ficar irritando o time que quer jogar bola, permissivo com cera, enfim, acho que é muito ruim para o andamento do jogo ter o Wilmar Roldán como árbitro. Ele tende a ser um árbitro meio caseiro, o que talvez até fosse uma boa notícia para o Fluminense, embora o Fluminense não seja mandante, por ser final única. Mas eu não gosto do Wilmar Roldán, não — é um árbitro que tem vários problemas e não consigo entender a escalação dele para esse final. Rodrigo Mattos

