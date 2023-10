Bragantino vence o Fluminense, fica em segundo e está mais perto do líder

Um detalhe tático foi que André começou como zagueiro desde o início. O volante tricolor (e da seleção) já fez essa função ao longo de várias partidas — geralmente quando o time está perdendo ou precisa de gol. Mas Fernando Diniz nunca tinha iniciado um jogo com esse desenho.

Mas no embalo inicial do Bragantino, veio o pênalti cometido por Alexander. Mérito do arrojo de Matheus Gonçalves, que foi derrubado. Eduardo Sasha converteu e abriu o placar ainda aos 16 do primeiro tempo.

O Fluminense, a partir de então, encaixou no jogo. Passou a sair com mais precisão e teve chance de empatar ainda no primeiro tempo. Mas Cleiton foi decisivo no lance mais agudo do tricolor.

Pressão e pressão

O Fluminense não conseguiu manter a consistência do primeiro tempo. As mudanças de Diniz não surtiram efeito, enquanto o Red Bull Bragantino aumentou a presença no ataque e pressionou muito o tricolor.

O técnico do Flu apostou em reforçar a linha de ataque, colocando quatro atacantes. Mas não conseguiu as rédeas do meio-campo para municiar os homens mais adiantados. O Fluminense terminou o jogo sem laterais de ofício.