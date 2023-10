Flamengo x Vasco: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

O Rubro-Negro não poderá contar com David Luiz, que saiu lesionado do jogo contra o Cruzeiro. Allan segue no departamento médico.

Classificação e jogos Brasileirão

O Vasco venceu na última rodada e tenta manter o embalo depois de sair da zona de rebaixamento.

Rossi, lesionado, é desfalque para Ramón Díaz. Paulinho e Medel retornam após ficarem fora contra o Fortaleza.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel (Maicon), Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Payet, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.