Como Cesar Sampaio chegou à comissão do Fla para primeiro trabalho no Rio

Ele começou no Santos, onde ficou de 1986 a 1991, e também defendeu o Corinthians, em 2001, e o São Paulo, em 2004, quando pendurou as chuteiras.

O ex-volante vestiu ainda as camisas do Yokohama Flügels, Kashiwa Reysol e Sanfrecce Hiroshima, do Japão, além do Deportivo La Coruña, da Espanha.

Tanto dentro quanto fora dos gramados — foi gerente de futebol do Palmeiras, Joinville e Fortaleza —, César Sampaio não viveu o futebol carioca. O Flamengo será o primeiro trabalho no Rio de Janeiro.

