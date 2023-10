Mas a diretoria rubro-negra entende que outros clubes, mesmo interessados no atacante, terão dificuldade de fazer uma proposta superior a do clube. Mesmo que não atenda todas as demandas do jogador, o Flamengo entende que há grandes chances de fazer a melhor proposta por ele.

Isso porque o clube tem uma receita acima de R$ 1 bilhão por ano que vai se repetir em 2023. Para o próximo ano, há uma previsão de aumento de alguns itens da renda, como patrocínios. Bilheteria e sócio-torcedor, mesmo sem os título, também são itens que vão bem. São essas receitas recorrentes que são usadas para bancar salários.

Por isso, os dirigentes rubro-negros entendem que, para fazer propostas melhores, os outros clubes brasileiros terão de comprometer boa parte de seus orçamentos. Afinal, contam com receitas menores.

Além disso, no departamento de futebol rubro-negro, há uma aposta na relação com Bruno Henrique. Ou seja, quando a negociação avançar mais, pode haver uma conversa direta com o jogador.