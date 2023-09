Mr. Arena: Paulinho marca de novo, Atlético-MG bate Cuiabá e segue embalado

Com o resultado, o Galo chegou aos 37 pontos e se manteve na nona colocação, ficando apenas um atrás do Fortaleza. O Cuiabá, por sua vez, segue com 29 e ocupa o 11° lugar.

Classificação e jogos Brasileirão

O Atlético-MG volta a campo no próximo sábado (30), às 21h (de Brasília), quando encara o Internacional, no Beira-Rio. O Cuiabá joga no mesmo dia, mas às 18h30, na Arena Pantanal, contra o Fluminense. Ambos os jogos valerão pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Curiosidade: Com 36.104 torcedores presentes, a partida bateu o recorde de público da Arena MRV até aqui.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi todo do Atlético-MG. Em casa, o time mineiro acuou o Cuiabá, que se fechou no campo defensivo e, quando teve a bola, pouco conseguiu fazer no campo de ataque.

O domínio do Galo não significou uma alta quantidade de chances de gol. Todas elas, no entanto, foram bem trabalhadas e levaram perigo considerável ao gol defendido por Walter.