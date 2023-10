Localizada no centro expandido da cidade, a escola atende alunos de bairros periféricos da região. Em 2021, a Reforma mudou a rotina dos quase 200 alunos matriculados no primeiro ano do Ensino Médio. Em 2023, todos os 600 estudantes da etapa final da Educação Básica já seguem o currículo dividido entre base comum (as disciplinas tradicionais) e itinerários formativos (com as matérias optativas, que são a maior fonte de polêmica do NEM).

"Um dia, uma estudante virou para mim e falou que não sabia o nome da matéria que estava tendo", diz Isaac Oliveira Moutinho, diretor da escola, ao avaliar o NEM. "No geral, a implementação do Novo Ensino Médio foi um desastre."

Os problemas começaram antes mesmo das primeiras aulas. Treinamento escasso para professores, materiais pedagógicos pouco detalhados, número de salas insuficiente e desmotivação dos alunos foram os principais desafios.

'Nem sei em qual itinerário estou'

Gabriela e Isadora (nomes fictícios, como os demais da reportagem, a pedido dos alunos), 16 anos, precisaram escolher os itinerários formativos no ano passado. Elas deveriam preencher um formulário com três opções entre as seis disponíveis na escola. Gabriela conseguiu entrar na turma que era sua primeira opção, o itinerário de Ciências Humanas e Matemática, mas Isadora acabou entrando na sua segunda preferência, "Cultura em movimento", o aprofundamento de Ciências Humanas.

"Ano passado, tínhamos cinco aulas de Matemática e, neste ano, somente três. Chegou uma hora que eu virei para o meu professor e falei: 'Nossa, é a primeira vez que eu vejo o senhor!', porque eu falto bastante nas aulas de itinerários", diz Isadora.