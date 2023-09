Bianca Ongaro, ex-professora de espanhol do Guilherme de Almeida e uma das responsáveis pelas aulas de projeto de vida, sentiu a dificuldade de lidar com os materiais digitais: "Que isso sirva de lição para mim, nunca mais vou aceitar uma proposta em que o material do aluno é totalmente virtual. Chega na hora, não funciona".

Um exemplo foi quando os alunos precisaram preencher um questionário para priorizar as competências socioemocionais a serem trabalhadas na escola. A professora deixou a enquete aberta por 2 semanas para atingir o mínimo de 70% de estudantes respondentes. O aplicativo ficou fora do ar - e ela não conseguiu atingir o número necessário.

Outro inimigo é o celular. Para garantir o engajamento dos estudantes presencialmente — sem acessar outra tela ou aplicativos —, Bianca pede que as atividades digitais sejam feitas ali mesmo, na sala de aula.

Entre os estudantes, a avaliação é semelhante. Um aluno do 1º ano diz já ter tido problemas de acesso no aplicativo e que tem dificuldades em se concentrar nos conteúdos explorados durante as atividades. A Conexia Educação foi procurada pelo repórter, mas não respondeu ao contato.

Com o Novo Ensino Médio no ar há 3 anos, a avaliação no Guilherme de Almeida é que os responsáveis pelo currículo precisaram entender a melhor forma de conciliar as diretrizes da lei com as necessidades da escola - que respondem, em boa parte, aos desejos do mercado. A escola se adequou à lei. A questão que fica é se a reforma, em casos como o do Guilherme de Almeida, não foram apenas cosméticas. Em um ensino conteudista pautado pelo vestibular, o que de fato se alterou?