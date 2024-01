Filho único: raro 'Super Mercedes' 0 km surge à venda por R$ 26 milhões

Um Mercedes-AMG One, modelo com motor de Fórmula 1 feito pela montadora para as ruas, apareceu à venda em uma concessionária de carros exóticos em Dubai, nos Emirados Árabes. O carro, entretanto, está o dobro do preço pelo qual foi vendido pela fabricante, chegando a US$ 5,4 milhões (cerca de R$ 26 milhões na conversão direta, conforme a cotação atual).

O que aconteceu

Imagem: Divulgação

A concessionária F1rst Motors está com um Mercedes-AMG One em seu estoque pela primeira vez. O veículo tem apenas 275 unidades no mundo, com todas esgotadas antes mesmo do início da produção. Portanto, o exemplar colocado à venda seria o único disponível no mercado.