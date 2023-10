Motorista é multado após radar flagrar cão ao volante na Eslováquia

Na imagem, não é possível ver o motorista, mas apenas o cão ao volante do carro, modelo Skoda.

O proprietário do veículo, um homem de 31 anos, afirmou à polícia eslovaca que o cachorro pulou repentinamente em seu colo enquanto ele dirigia.

No entanto, os policiais disseram no post que não houve nenhum movimento repentino no carro e multaram o homem por violar as regras de trânsito. A polícia eslovaca não informou o valor da multa.

Em um post no Facebook, a polícia ironizou o flagrante, descrevendo um diálogo fictício com o condutor de quatro patas: "Senhor cão, o senhor excedeu os limites de velocidade. Por favor, seus documentos". Ao que o animal teria respondido. "Por favor, eu não tenho documentos".