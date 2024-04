Perguntas que toda mulher deve fazer ao ginecologista sobre o seu coração

2 - Como a gravidez pode afetar o meu coração e o que posso fazer para evitar?

As mulheres deveriam estar em dia com a sua saúde antes de engravidar para evitar complicações para si e para o feto. Isso significa manter um peso saudável, ser fisicamente ativa, seguir uma dieta saudável, controlar a pressão arterial e manter os níveis de glicose no sangue dentro da faixa normal.

Ter uma vida saudável é essencial porque a gravidez naturalmente exerce uma sobrecarga sobre o sistema cardiovascular. Ao longo da gestação, o volume de sangue no corpo da mulher aumenta em até 50%, o que sobrecarrega o trabalho do coração. Isso acontece porque o corpo precisa nutrir o útero, a placenta e o feto.



Segundo a médica, nas mulheres sem doenças cardíacas ou hipertensão prévias, essas alterações são bem toleradas pelo organismo. Mas naquelas que já possuem algum problema cardiovascular, de nascença (uma cardiopatia congênita) ou adquirido (por exemplo doenças das valvas cardíacas provocadas pela doença reumática, hipertensão arterial, arritmias), o aumento do volume sanguíneo e do trabalho cardíaco pode provocar deterioração clínica.

"Dependendo da gravidade do caso, existe até o risco de morte materna por descompensação cardíaca. Por isso, as pacientes que já sabem que possuem doenças do coração e pressão alta devem consultar seus médicos sobre o desejo de gestar. Podem ser necessários ajustes da medicação, e até correções por cateterismo ou cirurgia para a redução de risco antes mesmo de planejar a gravidez", explica Bortolotto.

Segundo ela, o pré-natal dessas gestantes deve ser feito por uma equipe multidisciplinar e com experiência na condução de gestação de alto risco.

Em relação à via de parto, a ginecologista explica que não existe obrigatoriedade de seguir uma cesariana por causa da saúde cardiovascular da mãe. Cada caso deve ser avaliado individualmente e é possível um parto vaginal ou instrumental (com o auxílio de vácuo extrator ou fórceps, para evitar que a paciente faça muito esforço na hora do nascimento). Além disso, a médica ressalta que essas mulheres devem receber analgesia com peridural e/ou raquianestesia durante o trabalho de parto. "A cesárea só é obrigatória em poucos casos, principalmente quando existe o risco de ruptura da aorta ou de hipertensão nos vasos do pulmão, ou ainda quando a paciente está em insuficiência cardíaca descompensada", diz.