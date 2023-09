Musculação: saiba quais lesões são mais frequentes e como evitá-las

Ele explica, ainda, que todas as lesões têm potencial para reincidência. Aquelas classificadas como crônicas, como a tendinopatia, podem retornar sempre que houver treinamento excessivamente intenso com erros e sobrecarga. No entanto, o exercício de força realizado de forma correta pode ajudar a reduzir esses riscos.



Diante disso, demonstra-se tal importância da presença de um profissional de educação física nos treinos.

"É fundamental tanto para o iniciante quanto para quem já pratica. É ele [o profissional] quem vai orientar o movimento e a mecânica correta dos exercícios, montar a planilha dos treinamentos e definir como será o aumento de carga. Com isso, prevenimos lesões e adquirimos bons resultados. Seguindo um planejamento ficamos menos expostos a riscos", conclui a médica do esporte do Einstein.