Retatrutida: saiba previsão de conclusão dos estudos sobre novo remédio

Eles foram randomicamente divididos para receber diferentes doses de retatrutida subcutânea ou um placebo ao longo de 48 semanas.

Já com 24 semanas de estudo, foi observada uma redução de peso que continuou até o final da pesquisa.

Os resultados dos testes demonstraram que a retatrutida levou a uma redução significativa de peso após 48 semanas, com percentuais de perda variando de acordo com a dose administrada.

Os efeitos colaterais mais comuns foram náusea, diarreia, vômito e constipação, todos considerados de leve a moderada intensidade.

Embora os resultados sejam promissores, o artigo publicado no The New England Journal of Medicine ressalta a necessidade de estudos maiores para avaliar a segurança, eficácia comparativa e os riscos e benefícios da retatrutida em adultos com obesidade.

Além disso, outro estudo, publicado no The Lancet, avaliou o efeito da retatrutida no tratamento do diabetes tipo 2. Todas as doses testadas tiveram resultados superiores ao placebo após 24 semanas, com destaque para a redução de 2,02% na hemoglobina glicada no grupo que recebeu a maior dose. Também foi observada uma redução de peso de até 16,94% ao final do estudo de 36 semanas.