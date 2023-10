Justiça aceita denúncia contra marido de médica morta em hotel no ES

Pela manhã, o homem foi até a portaria "bastante alterado, querendo pagar a conta e dizendo que a esposa estava passando mal", disse o gerente do hotel. O Samu foi acionado e constatou a morte da vítima.

Juliana foi encontrada com sinais de agressão, e o estado do quarto fez com que os peritos suspeitassem que a vítima tinha sido assassinada. As prisões preventivas de Fuvio Luziano Serafim e do motorista do casal (que dormia em um quarto no mesmo hotel), Robson Gonçalves dos Santos, foram decretadas após os depoimentos dos dois apresentarem incoerências.

Pai da vítima fez denúncia um ano antes da morte

O médico Samir Sagih El-Aouar, pai da vítima, tinha denunciado Fuvio Luziano Serafim à polícia um ano antes do crime. Na ocasião, Samir afirmou que desconfiou de "agressão por parte de Fuvio" após a filha apresentar uma série de internações em hospitais, relacionadas tanto a agressões físicas quanto a abuso de substâncias.

A médica chegou a ser internada com sinais de abuso da substância ketamina e de morfina, assim como Fuvio, segundo informou o pai da médica à polícia.

Um frasco de ketamina foi encontrado ao lado de fora da janela do quarto em que Juliana e Fuvio estavam quando a médica morreu, segundo o boletim de ocorrência do crime ao qual o UOL teve acesso.