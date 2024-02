'Match' dos signos: quais signos realmente não funcionam na cama

A energia sagitariana, voltada para agitação, festas e diversidade, sempre à procura de desafios e quebra de regras, é abafada pelo conservador, tradicional e sensível canceriano. Câncer, por ser mais caseiro e com gostos mais exigentes, não terá tanta disposição para acompanhar as aventuras de um nativo de Sagitário.

Leão e Escorpião

De acordo com a cabala, esta pode ser uma das combinações mais perigosas, uma vez que são dois nativos que tendem a guardar muito rancor e com grande ímpeto de vingança. Além disso, o lado vaidoso e autoritário leonino pode não querer se render e entregar totalmente ao controle e às regras do escorpiano, com medo de perder seu brilho. É um cenário em que a desconfiança faz com que os dois nativos não gerem intimidade.

Os atritos de Terra e Ar

Do lado oposto, mas não tão distante, estão os signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) e Ar (Gêmeos, Libra e Aquário), que podem não se misturar muito bem, pois o excesso de ar pode ressecar a terra, tirando a prosperidade e a alegria da fertilidade.

A atração gravitacional vinda da terra pode reter muito o ar, não permitindo que ele flua". É por isso que as combinações a seguir não costumam a ser promissoras.