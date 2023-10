Representatividade feminina: o que o STF pode aprender com Claudia Goldin

É importante enfatizar que a representatividade não é apenas uma questão de gênero e raça, mas também de experiência de vida e perspectiva. A diversidade de opiniões e experiências enriquece a tomada de decisões em qualquer órgão de poder, incluindo o STF. Somente através de uma abordagem inclusiva e abrangente poderemos alcançar um sistema judicial que verdadeiramente reflita a diversidade e as necessidades da sociedade brasileira.

Além disso, a ocupação de cargos de poder, por mulheres, influencia as gerações atuais e futuras em suas próprias escolhas de educação e carreira. Como compreendido do estudo de Claudia, se as expectativas das jovens mulheres forem moldadas pelas experiências das gerações anteriores, cabe às gerações atuais fornecerem experiências positivas e lideranças efetivas que levem ao progresso das mulheres no mercado de trabalho como um todo.

Mas o que leva uma parcela majoritária da população brasileira a não ser proporcionalmente representada nos lugares de poder? Será que foram os mesmos que não deixavam as musicistas tocarem nas orquestras?

Dentre outras questões, como o machismo e o racismo estruturais, é importante reconhecer que os critérios de escolha e indicação, os quais englobam os métodos de seleção de candidatos, ainda estão pautados por tendências que dificultam a ocupação dos cargos de liderança e as escolhas são feitas pelos homens brancos que continuam ocupando esses espaços, majoritariamente.

Uma proposta que poderia iluminar os critérios de seleção com fins de melhorar a representatividade em cargos de poder é a aplicação de entrevistas às cegas, inspirada no estudo de Claudia, com foco exclusivo na qualificação das candidatas.

Assim como as audiências às cegas reduziram o viés de gênero na seleção de músicos, essa abordagem poderia afastar preconceitos de gênero e raça, ao focar apenas nas qualificações dos candidatos. É possível supor que, semelhantemente ao que ocorreu na composição das orquestras estudadas, se a sociedade com um todo reconhecer e buscar corrigir posturas enviesadas, daqui para frente e dentro de alguns anos teremos resultados diferentes na constituição dos espaços de poder do Brasil?

Além da aplicação de entrevistas às cegas outra abordagem que merece consideração é o estabelecimento de metas concretas para a representatividade no Poder Judiciário. As mulheres representam atualmente 55,2% das matrículas em cursos de direito, e quase 54% das advogadas. Também representam 38% da magistratura no Brasil. Por que essas mulheres não são alçadas aos postos mais elevados do judiciário brasileiro?