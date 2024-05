Justiça dos EUA rejeita processo de consumidores contra OpenAI e Microsoft

O juiz disse que os reclamantes podem apresentar uma nova queixa revisada. Advogados dos autores da ação e representantes da OpenAI e Microsoft não comentaram o assunto.

O caso foi apresentado no ano passado pelos escritórios de advocacia Clarkson Law Firm e Morgan & Morgan. A ação acusava a OpenAI e sua maior patrocinadora financeira, a Microsoft, de usarem indevidamente dados pessoais de plataformas de mídia social e outros sites para ensinar a IA a responder a solicitações humanas. As empresas negaram as alegações.

Chhabria disse nesta sexta-feira que a ação contém aspectos "irrelevantes" - incluindo "mais de três páginas discutindo preocupações com direitos autorais", apesar de não incluir nenhuma reivindicação de direitos autorais - bem como "queixas retóricas e políticas que não são adequadas para resolução por tribunais federais".

"O desenvolvimento da tecnologia de IA pode muito bem dar origem a graves preocupações para a sociedade, mas os autores da ação precisam entender que estão em um tribunal, não em uma reunião da prefeitura", disse Chhabria.