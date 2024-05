Amazon lançará Alexa modernizada por IA com planos pagos, diz CNBC

A reportagem da CNBC disse que a Amazon usaria seu próprio modelo de linguagem Titan para a atualização da Alexa.

A empresa fez grandes apostas em IA, incluindo um investimento de 4 bilhões de dólares na Anthropic, cujo chatbot Claude compete com o ChatGPT.

Ainda assim, os investidores se preocupam com o fato de que a liderança inicial da Microsoft na corrida da IA por meio de seu investimento na OpenAI poderia ajudá-la a tirar a maior parte da participação de mercado no setor de nuvem da Amazon Web Services, a maior empresa do setor.

(Reportagem de Zaheer Kachwala em Bengaluru)