Startup Wiz levanta US$1 bi em fundos privados e mira mais aquisições

A nova avaliação da Wiz representa um aumento de 20% em relação à última rodada de captação de recursos da empresa no ano passado.

A empresa disse que espera que 2024 seja um ano de consolidação no mercado de segurança.

"Acreditamos que nos próximos pelo menos 12 a 18 meses haverá muitas oportunidades no mercado de cibersegurança e especificamente em segurança em nuvem", disse o diretor executivo e cofundador da Wiz, Assaf Rappaport, à Reuters.

O executivo afirmou que a Wiz está buscando adicionar novas capacidades de forma interna e por meio de aquisições.

A empresa já é uma compradora ativa. No mês passado, a Wiz -- que protege itens que as organizações constroem e executam na nuvem -- comprou a Gem Security por 350 milhões de dólares e adquiriu a Raftt no final de 2023.

Rappaport disse que a empresa está mirando uma eventual oferta pública inicial (IPO) nos EUA, mas que não há pressa.