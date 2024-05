Motional pausará implantações de táxis sem motorista com Uber e Lyft

A Motional disse que já realizou mais de 100 mil viagens com veículos sem motorista na cidade norte-americana de Las Vegas e entregas de alimentos em Los Angeles.

"A implantação em larga escala de veículos sem motorista não acontecerá da noite para o dia. Os veículos autônomos entrarão no mercado quando a tecnologia tiver evoluído e - o que é igualmente importante - quando o modelo de negócios estiver claro", disse o presidente-executivo, Karl Iagnemma.

A Motional disse em um comunicado que espera "retomar as implementações comerciais quando os números da operação forem mais favoráveis".

Lyft e Uber não comentaram o assunto.

No mês passado, a Ghost Autonomy, apoiada pela OpenAI e pela Khosla Ventures, disse que estava encerrando operações, citando um caminho incerto para a lucratividade a longo prazo.

Como parte do processo de reestruturação da Motional, a startup disse que reduzirá a força de trabalho, concentrará recursos no desenvolvimento e na generalização de sua tecnologia de direção autônoma "ao mesmo tempo em que deixará de enfatizar as implementações comerciais de curto prazo e as atividades auxiliares".