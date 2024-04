Jornais dos EUA processam OpenAI por violação de direitos autorais

Por Blake Brittain

(Reuters) - Um grupo de jornais norte-americanos, incluindo o New York Daily News e o Chicago Tribune, processou a Microsoft e a OpenAI nesta terça-feira, acusando as duas empresas de usarem indevidamente o trabalho de jornalistas para treinarem seus sistemas inteligência artificial generativa.

Os oito jornais, de propriedade do MediaNews Group do fundo de hedge Alden Global Capital, disseram no processo que as empresas copiaram ilegalmente milhões de conteúdos para treinar em produtos de IA, incluindo o Copilot da Microsoft, e o ChatGPT, da OpenAI.