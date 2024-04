China alerta para intensificação de guerra de preços de carros elétricos por excesso de oferta

A queda dos custos das baterias e as economias de escala serão as outras duas principais razões para os cortes de preços, que variarão de 5% a 10% este ano na cidade de Shenzhen, no sul do país, uma metrópole com alta adoção de carros elétricos, disse a NDRC.

Os carros da BYD e da Denza têm liderado os cortes de preços, com reduções de 7,15% a 9,7% nos valores de cinco modelos em abril, em comparação com o início do ano, de acordo com a NDRC.

A Li Auto reduziu preços de quatro de seus modelos, seguindo os movimentos de Tesla e BYD.

