Huawei inicia vendas do novo smartphone de ponta Pura 70

Ivan Lam, analista sênior da empresa de pesquisa Counterpoint, disse que esperava produção de cerca de 60 milhões de unidades da Huawei este ano, com a série Pura 70 sendo um importante catalisador. No ano passado, a Huawei vendeu cerca de 32 milhões de smartphones.

"Pode haver alguma escassez em vários canais, mas o fornecimento será muito melhor em comparação com o lançamento do Mate 60. Não esperamos que haja uma escassez duradoura", disse ele.

A série Pura 70 tem quatro variantes: a 70, a 70 Plus, a 70 Pro e a 70 Ultra. O preço inicial da série Pura 70 é de 5.499 iuanes (760 dólares).

O lançamento do Mate 60 Pro em agosto passado levou a um aumento nas vendas de smartphones da Huawei. De acordo com a Counterpoint, nas primeiras seis semanas de 2024, as vendas unitárias da Huawei aumentaram 64% em relação ao ano anterior. As vendas do iPhone da Apple na China caíram 24% durante o mesmo período.

O chip Kirin 9000S da Huawei foi supostamente fabricado pela chinesa SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), apesar das restrições de exportação dos EUA que buscam limitar a capacidade de fabricação de chips de Pequim.

Após o lançamento do Pura 70, vários avaliadores online imediatamente transmitiram ao vivo o processo de desmontagem do telefone nas mídias sociais chinesas, com milhares de fãs da Huawei acompanhando. De acordo com esses críticos, o smartphone apresenta o chip Kirin 9010, que parece ser uma ligeira atualização em relação ao Kirin 9000 do Mate 60 Pro.