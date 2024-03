Startup de IA Cohere busca avaliação de US$5 bi em nova captação de recursos, diz fonte

Por Krystal Hu

(Reuters) - A Cohere, startup de inteligência artificial que desenvolve modelos de fundação para competir com a OpenAI, criadora do ChatGPT, está em negociações avançadas para levantar 500 milhões de dólares em uma avaliação de cerca de 5 bilhões de dólares, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

A empresa sediada em Toronto viu sua taxa de execução de receita anualizada crescer para 22 milhões de dólares este mês, ante 13 milhões de dólares em dezembro, ao lançar o novo modelo Command-R, disse a fonte, que pediu anonimato para discutir assuntos confidenciais.