Ação da Nvidia recua com investidores buscando detalhes sobre o novo chip de IA

Por Medha Singh

(Reuters) - As ações da Nvidia recuavam nesta terça-feira depois de ter mais do que triplicado de valor no ano passado, enquanto os investidores aguardavam mais detalhes sobre o mais recente chip de IA da empresa, que deverá consolidar ainda mais sua liderança no setor.

As ações da terceira empresa mais valiosa do mundo perdiam 1,7%, para 869,31 dólares, com alguns analistas dizendo que os investidores já haviam precificado o lançamento do chip B200 Blackwell, que a empresa afirma ser 30 vezes mais rápido em algumas tarefas do que seu antecessor.