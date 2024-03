Guerra por talentos em inteligência artificial se acirra na Europa

Aproveitando a onda de investimentos, um grupo de empresas estrangeiras de IA - incluindo a canadense Cohere e as norte-americanas Anthropic e OpenAI - abriu escritórios na Europa no ano passado, aumentando a pressão sobre as empresas de tecnologia que já estão tentando atrair e reter talentos na região.

Fundada em 2010 e adquirida pelo Google em 2014, a DeepMind, sediada em Londres, fez seu nome aplicando IA a tudo, desde jogos de tabuleiro até biologia estrutural.

Agora, a empresa enfrenta uma série de rivais bem financiados, enquanto um número crescente de seus funcionários se demitiu para lançar seus próprios negócios.

As recentes saídas incluem o cofundador Mustafa Suleyman, que saiu para criar a Inflection AI, sediada na Califórnia, ao lado do bilionário do LinkedIn Reid Hoffman, e o cientista pesquisador Arthur Mensch, agora presidente-executivo da Mistral AI. Ambas as empresas receberam avaliações de vários bilhões de dólares no curto período em que estiveram ativas.

Em um aparente esforço para desencorajar os funcionários a se juntarem a outras empresas ou abrirem suas próprias companhias, a DeepMind deu a um punhado de pesquisadores sêniores acesso a ações restritas, no valor de milhões de dólares, no início deste ano, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

"É um espaço competitivo, com certeza", disse um porta-voz da DeepMind à Reuters, acrescentando que a empresa "continua a se sair bem na atração e no desenvolvimento de talentos".