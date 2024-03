Com US$100 bi em circulação, stablecoin tether inspira preocupação sobre estabilidade

A Tether Holdings, registrada em Hong Kong e de propriedade de uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, afirma em seu site que é "totalmente transparente", mas não fornece detalhes sobre onde suas reservas são mantidas.

Hall disse que a Nickel usa o tether "com cautela", equilibrando a conveniência com o risco de perder sua paridade com o dólar.

Os operadores de criptomoedas que dependem do tether dizem que confiam no fato da stablecoin ter mantido sua paridade e processado bilhões de dólares em resgates durante períodos de turbulência no mercado de moedas digitais, como em 2022.

"Embora nenhum ativo esteja isento de riscos, especialmente no volátil mercado de criptomoedas, o histórico do tether o posiciona como uma opção comparativamente de menor risco dentro do espectro de ativos digitais", disse Hall.