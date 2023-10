Dafiti anuncia Leandro Medeiros, ex-Alpargatas, como novo CEO

Fundada em 2011, a Dafiti atua no Brasil, Chile e Colômbia. A plataforma tem marcas como Adidas, Lacoste, Santa Lolla e Calvin Klein em seu portfólio e exclusividade de Mango e GAP no Brasil.

"A oportunidade na América Latina para a moda e lifestyle é significativa e estou bastante empenhado em trabalhar com as equipes executivas da Dafiti e do GFG para revelar esse potencial e impulsionar o sucesso da companhia", afirmou Medeiros, no comunicado. Ele assume o posto no começo de dezembro.

Ele assumirá o cargo deixado por André Farber, que anunciou sua saída em março deste no ano para assumir a presidendência-executiva da Guararapes, dona da varejista Riachuelo. Nos últimos meses, a GFG ficou responsável pelo comando da empresa.