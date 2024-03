SXSW: influencers querem ajudar a mudar a realidade, mas precisam de marcas

Quero divulgar produtos que venham junto com posicionamento claro sobre o aborto. As marcas querem saber minha posição sexual favorita, mas não se importam com a minha posição política? Não é assim que quero trabalhar

Michele Hope, sexologista e influencer

Ela enfrenta constantes problemas com o Facebook, rede social da qual foi banida há anos por falar de educação sexual. "Não é certo que criadores que tratam do tema sexo sejam banidos por falar de um tema que não é nada além de saúde mental".

Evelyn tem vontade de desistir quando se depara com esse tipo de situação. "Eles não se importam, estão ganhando dinheiro. Se você parar, outro criador de conteúdo aparece para lhe substituir", reflete sobre a política das grandes companhias de tecnologia.

Um dos métodos de Michelle para escolher com quem vai trabalhar é ver se nas posições de liderança há pessoas parecidas com ela, que a façam se sentir representada. "Se não há ninguém que contemple essa questão, não aceito a proposta". As agências e marcas precisam entender mensagem e audiência - não dá para o dono de empresa conversar com uma influencer transgênero e errar o pronome, exemplifica. "É ofensivo e fica claro que a marca não está antenada na proposta."

Elas ainda discutiram a importância do papel do criador nos destinos políticos do país em um ano de eleição. "Há muita gente que influencia pessoas, mas não entende direito o que pode fazer. Não dá para se manter neutro afirmando que não gosta de falar de política, por que uma hora a política vai falar de você", reflete Sturdivant.

Para elas, o papel essencial do influenciador é criar um espaço seguro para o debate, em que todos se sintam à vontade. O criador e a marca precisam atuar juntos.