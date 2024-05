Gary Oldman diz que aceitou na hora estar em "Parthenope", drama que estreou em Cannes

Oldman tem uma pequena participação como um romancista norte-americano melancólico chamado John Cheever. A personagem que batiza o filme, uma beldade de cabelos longos interpretada pela novata Celeste Dalla Porta, é inexplicavelmente atraída por ele durante as férias.

Parthenope encanta os homens da sua vida e o filme a acompanha do nascimento nas águas da Baía de Nápoles ao seu último dia antes de se aposentar como professora de antropologia.

Sorrentino disse que sua própria experiência de vida lhe deu a ideia de acompanhar uma personagem por várias idades diferentes.

"Estando com 50 anos, bom, na verdade mais, eu estava muito fascinado com a ideia de contar melancolias, dores e esperanças que evoluem com a passagem do tempo", afirmou.

Segundo Sorrentino, o desenvolvimento da heroína também coincide com o da cidade de Nápoles.

"Parthenope, na primeira parte do filme, quando é jovem, coincide com a cidade, elas são dois mistérios", disse o veterano de Cannes, que já levou sete filmes para competir pelo principal prêmio do festival, a Palma de Ouro.