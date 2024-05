Rei Charles está muito ocupado para ver príncipe Harry em viagem ao Reino Unido

O filho mais novo do rei Charles só voltou ao Reino Unido em algumas ocasiões desde que ele e a esposa americana Meghan renunciaram de seus papéis reais oficiais, em 2020, e mudaram para Los Angeles, onde moram com dois filhos pequenos. A partir de então, afastaram-se do resto da família real.

A última viagem divulgada de Harry ocorreu em fevereiro, quando fez uma rápida visita ao pai para um breve encontro após o Palácio de Buckingham revelar que o rei de 75 anos havia sido diagnosticado com uma forma não especificada de câncer.

Houve especulações na imprensa de que os dois se encontrariam novamente nesta viagem mais recente, mas um porta-voz do Duque de Sussex disse que isso não ocorreria.

"Em resposta às muitas perguntas e à especulação contínua sobre se o duque se reunirá ou não com seu pai enquanto estiver no Reino Unido nesta semana, infelizmente não será possível, devido ao programa completo de Sua Majestade", disse o porta-voz.

"O duque, é claro, entende a agenda de compromissos e várias outras prioridades do pai e espera vê-lo em breve."

Charles retomou as atividades públicas na semana passada pela primeira vez desde o diagnóstico. Segundo o Palácio de Buckingham, a agenda do rei será cuidadosamente administrada para minimizar quaisquer riscos à sua saúde.