Atriz Lily Gladstone retorna a Cannes como membro do júri

BERLIM (Reuters) - Lily Gladstone, a primeira mulher indígena norte-americana a ser indicada ao Oscar, voltará ao Festival de Cinema de Cannes deste ano como membro do júri principal de nove membros, informaram os organizadores nesta segunda-feira.

Gladstone foi indicada ao Oscar e ganhou um Globo de Ouro pelo drama de Martin Scorsese "Assassinos da Lua das Flores", que estreou em Cannes em maio do ano passado.

Greta Gerwig, que lotou as salas de cinema com o fenômeno cinematográfico "Barbie", já havia sido anunciada como presidente do júri.