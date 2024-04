Ator francês Gérard Depardieu é interrogado sobre supostas agressões sexuais

Duas fontes policiais seniores disseram à Reuters que Depardieu estava detido em uma delegacia de polícia no 14º distrito de Paris, onde estava sendo interrogado pela polícia judiciária.

Os agentes estão investigando supostas apalpadas de Depardieu em dois sets de filmagem, com um suposto caso em 2014 e o outro em 2021, disse uma das fontes.

A polícia de Paris e o gabinete da procuradoria não quiseram comentar.

O caso de Depardieu se tornou um divisor de águas na sociedade francesa, com algumas mulheres vendo-o como um símbolo da incapacidade do país de lidar com o abuso sexual por parte de homens poderosos na esteira do movimento #Metoo.

Outras pessoas, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron e vários atores conhecidos, se uniram em sua defesa.

"Ele é um ator imenso, um gênio de sua arte", disse Macron no final do ano passado. "Ele deixa a França orgulhosa."