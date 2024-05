Paul Auster, estrela literária dos EUA, morre aos 77 anos

Paul Auster, o prolífico romancista, memorialista e roteirista que ganhou fama na década de 1980 com sua reanimação pós-moderna do romance noir e que resistiu para se tornar um dos escritores nova-iorquinos mais importantes de sua geração, morreu de complicações de câncer de pulmão em sua casa no Brooklyn, nos EUA, na noite desta terça-feira, 30. Ele tinha 77 anos. Além de sua esposa, Auster deixa sua filha, Sophie Auster; sua irmã, Janet Auster, e um neto.

Auster era frequentemente descrito como um "superstar literário" nos noticiários. O Times Literary Supplement, da Grã-Bretanha, certa vez o chamou de "um dos escritores mais espetacularmente inventivos dos Estados Unidos".

Embora tenha nascido em Nova Jersey, ele se tornou indelevelmente ligado aos ritmos da cidade que adotou, que foi uma espécie de personagem em grande parte de sua obra - especialmente no Brooklyn, onde se estabeleceu em 1980, em meio às ruas forradas de carvalhos e pedras marrons no bairro de Park Slope.

À medida que sua reputação crescia, Auster passou a ser visto como um guardião do rico passado literário do Brooklyn, bem como uma inspiração para uma nova geração de romancistas que se aglomeraram no bairro na década de 1990 e posteriormente.

Sua carreira começou a decolar em 1982, com o livro de memórias "A invenção da solidão", uma reflexão assombrosa sobre seu relacionamento distante com o pai recentemente falecido. Seu primeiro romance, "Cidade de Vidro", foi rejeitado por 17 editoras antes de ser publicado por uma pequena editora na Califórnia em 1985. No Brasil, os seus livros são publicados pela Companhia das Letras.

O livro se tornou a primeira parte de sua obra mais famosa, "A Trilogia de Nova York", três romances posteriormente reunidos em um único volume. Ele foi listado como um dos 25 romances mais importantes da cidade de Nova York dos últimos 100 anos em um resumo da T, a revista de estilo publicada pelo The New York Times.

Seus romances também incluem obras aclamadas pela crítica: "Moon Palace" (O Palácio da Lua, de 1989), sobre a odisseia de um estudante universitário órfão que recebe uma herança de milhares de livros; "Leviathan" (Leviatã, de 1992), sobre um escritor que investiga a morte de um amigo que se explodiu enquanto construía uma bomba; "The Book of Illusions" (O Livro das Ilusões, de 2002), sobre um biógrafo que explora o misterioso desaparecimento de seu objeto de estudo, um astro do cinema mudo.

Outras criações notáveis do romancista americano

Entre seus livros de memórias estão "Hand to Mouth" (Da Mão para a Boca, de 1997), sobre suas primeiras lutas como escritor, e "Winter Journal" (Diário de Inverno, de 2012), que, embora escrito na segunda pessoa, foi um exame das fragilidades de seu corpo envelhecido.

Também publicou "The Brooklyn Follies" (Desvarios no Brooklyn, de 2006), que fala da história de um homem prestes a completar sessenta anos, doente, aposentado compulsoriamente e recém-separado.

"Nathan Glass só quer achar um lugar tranquilo para morrer. O reencontro com seu sobrinho, porém, lança Glass e sua família numa história repleta de reviravoltas e aventuras, que trazem a marca de Paul Auster, um dos grandes escritores americanos da atualidade", segundo descrição do livro feita pela Companhia das Letras, editora que publica livros dele no Brasil.

Reconhecimento em outros países

Auster levou para casa vários prêmios literários da França. "A primeira coisa que você ouve ao se aproximar de uma leitura de Auster, em qualquer lugar do mundo, é francês", observou a revista New York em 2007. "Auster é apenas um autor de best-sellers por aqui, mas é uma estrela do rock em Paris."

Na Grã-Bretanha, seu romance de 2017, "4321", que examinou quatro versões paralelas do início da vida de seu protagonista - como Auster era, um menino judeu nascido em Newark em 1947 - foi selecionado para o Man Booker Prize.

Publicações mais recentes

Auster continuou prolífico, publicando vários livros nos últimos anos, incluindo "Burning Boy: The Life and Work of Stephen Crane" (2021) e "Bloodbath Nation" (2023), uma meditação arrepiante sobre a violência armada americana.

Seu último romance, "Baumgartner", foi lançado no ano passado. Como observou a romancista Fiona Maazel no The New York Times Book Review, a publicação está repleta de muitos toques clássicos de Auster que lembram suas obras anteriores: O protagonista masculino sério e livresco, as instabilidades narrativas. Mas também é um romance que reflete as lutas internas de um autor em seus últimos anos, lidando com a idade e o luto.

No final das contas, ele publicou 34 livros, contabilizando os trabalhos mais curtos que foram posteriormente incorporados a livros maiores, incluindo 18 romances e várias memórias aclamadas e trabalhos autobiográficos variados, além de peças de teatro, roteiros e coleções de histórias, ensaios e poemas. O escritor americano teve suas obras traduzidas em mais de 40 idiomas. (Com agências internacionais).