Madonna tem Drag Queen como Mc de show; conheça

Os shows da Celebration Tour, de Madonna, está acompanhada da performer Bob, The Drag Queen. No Brasil, a sua presença já foi confirmada. A cantora se apresentará no próximo sábado, 4, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Bob pediu para que os fãs brasileiros aprenderem uma dança para a música Give Me All Your Luvin.

"Imagina um milhão de pessoas fazendo essa dança", disse em seu Instagram.

Nascido em 1986, Bob, The Drag Queen foi batizado como Christopher Delmar Caldwell. Ele é ator, músico, comediante e venceu a oitava temporada de RuPauls's Drag Race.

Aos 22 anos, saiu do interior da Georgia e se mudou para Nova York. Ele se vestiu de drag queen pela primeira vez em 2008. Cinco anos depois, em 2013, adotou o nome atual.

A drag queen será uma das 25 pessoas que irão subir ao palco para se apresentar ao lado de Madonna.