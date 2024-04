Greg de 'Todo Mundo Odeia o Chris' chega ao Brasil para entrevista

Martella viralizou recentemente por utilizar uma camiseta em que se lia, em português: "Eu sou famoso no Brasil". Depois disso, os fãs brasileiros fizeram uma campanha nas redes sociais e o número de seguidores do ator cresceu exponencialmente. Atualmente, sua conta no Instagram tem mais de 6,2 milhões de seguidores e continua a crescer.

Em suas fotos, se notam muitos comentários com referências ao seriado, como: "Cara, ela tá tão na sua!" e "Precisamos da série 'Todo mundo ama o Greg'".