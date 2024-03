Laura Pausini lamenta 'falta de contato' por conta da tecnologia após pandemia

No Altas Horas de hoje, sábado, 23, Serginho Groisman fez uma homenagem à cantora italiana Laura Pausini ao lado de dois convidados: Sandy e Tiago Iorc.

Durante a conversa, Laura comentou: "Depois da pandemia, para mim, muitas coisas mudaram. Antes, eu viajava muito para os países fora da Itália. Depois, quando saiu meu novo disco, todo mundo fazia entrevista no Zoom [aplicativo de chamada por vídeo], essas coisas... Eu precisava de 'contato'."

"Uma coisa que precisamos também ensinar para as crianças, que agora estão crescendo com a tecnologia. Algumas coisas [da tecnologia] são muito boas, mas [falta] o contato, abraçar, olhar olho no olho, é outra coisa", continuou Pausini.

Tiago Iorc interpretou Durar (Uma Vida Com Você), sua parceria com a italiana, enquanto Sandy cantou Inesquecível/Incancellabile, versão que fez sucesso há algumas décadas nas rádios brasileiros. Laura Pausini ainda apresentará um de seus novos trabalhos, a música Il Primo Passo Sulla Luna.