Após mãe ser presa, Sean Kingston é detido por acusações de fraude e roubo

O gabinete do Xerife de Broward confirmou a informação ao veículo: "Esta noite, a polícia em Fort Irwin, Califórnia, prendeu Kisean Anderson, também conhecido como Sean Kingston, sem incidentes em um mandado de prisão do Gabinete do Xerife de Broward por inúmeras acusações de fraude e roubo. De acordo com os investigadores, ele ficará preso em San Bernardino, Califórnia".

Na mesma manhã, Janice foi presa em casa por inúmeras acusações de fraude e roubo.

O Gabinete do Xerife de Broward confirmou à People que os mandados de prisão e busca foram cumpridos em uma residência em Southwest Ranches após uma investigação, que segue em andamento.

No Instagram, Kingston se defendeu: "As pessoas adoram energia negativa! Eu sou bom e minha mãe também! Meus advogados estão cuidando de tudo enquanto conversamos".

A invasão à casa na Flórida foi desencadeada por uma ação judicial, movida em fevereiro, entre a Ver Ver Entertainment e Kingston.

A ação alega que o cantor não pagou pelos itens adquiridos da empresa.